Kierowca miał prawie 3 promile. Zatrzymali go czujni świadkowie

- Wówczas podeszli oni do kierowcy VW i wyczuli od niego silną woń alkoholu. Jedna z osób wyjęła kluczyki ze stacyjki, uniemożliwiając mężczyźnie dalszą jazdę, natomiast druga przytrzymała go do czasu przyjazdu policji. Badanie stanu trzeźwości mężczyzny pokazało, że ma on w organizmie prawie 3 promile - informuje asp. Anna Filar, oficer prasowy KPP Kwidzyn.