Kiedy poprawi się sytuacja kobiet rodzących w Gdańsku? Na stronie NFZ pojawi się informacja o wolnych miejscach w szpitalach

Brakuje miejsc na gdańskich porodówkach

Przed tygodniem informowaliśmy o dramatycznym braku miejsc na gdańskich oddziałach porodowych. Wcześniejsze zamknięcie oddziału w szpitalu im. Kopernika sprawiło, że rodzące kobiety mogły korzystać jedynie z dwóch pozostałych szpitali - na gdańskiej Zaspie i w Klinice Położnictwa i Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. I o ile wcześniej nie było łatwo, to już sierpniowe urlopy personelu UCK sprawiły, że w szpitalu zmniejszono liczbę łóżek dla przyszłych matek. Przeciążony do granic możliwości oddział w szpitalu św. Wojciecha na Zaspie w tej sytuacji musiał odsyłać rodzące m.in. do Starogardu i Elbląga.

Sprawa wywołała poważnie zaniepokojenie prof. dr med. Krzysztofa Preisa, konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie położnictwa i ginekologii, który, zwracając uwagę na zagrożenie dla przyszłych matek i ich dzieci, wysłał pismo do dyrektora Jerzego Karpińskiego z Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego z prośbą o pilne spotkanie z wojewodą z udziałem sztabu kryzysowego, na którym zostaną podjęte decyzje, które uchronią rodzące kobiety.