Kibice Lechii Gdańsk mają dość Adama Mandziary i Pawła Żelema. Od kilku meczów wywieszają transparenty

Na tym nie koniec, bo od kilku tygodni fani biało-zielonych skandują obraźliwe i wulgarne epitety pod adresem Adama Mandziary, byłego prezesa klubu i do niedawna przewodniczącego rady nadzorczej oraz aktualnego prezesa Pawła Żelema. Adama Mandziary na papierze nie ma we władzach klubu, ale chyba nikt nie ma wątpliwości, że nadal ma duży wpływ na to, co się w nim dzieje. Zwłaszcza, że nowym przewodniczącym rady nadzorczej jest… Adriana Mandziara, wcześniej Seget, którą Mandziara poślubił w maju tego roku.

Bardzo słaba jesień, brak konkretnych wzmocnień na start nowego sezonu oraz kwalifikacje w europejskich pucharach, zamieszanie ze sprzedażą klubu – to wszystko wywołuje takie reakcje u kibiców biało-zielonych. Poprzedni sezon drużyna zakończyła na czwartym miejscu w ligowej tabeli wykorzystując swoją szansę i jednocześnie słabość ligi. To dało przepustkę do gry w kwalifikacjach Ligi Konferencji jednocześnie ze świadomością, jakie braki kadrowe i słabości w samym zespole. Niestety, zabrakło konkretnych ruchów transferowych, które wzmocniłyby drużynę, pozwoliły na większą rotację w składzie i zwiększyły szansę na dłuższą przygodę z europejskimi pucharami. Bo Rapid Wiedeń z pewnością okazał się rywalem do ogrania. Były rozmowy, pojawiały się kolejne nazwiska w kontekście gry w Gdańsku, a ostatecznie do zespołu nikt nie trafił. Dopiero pod koniec okna transferowego udało się sfinalizować pozyskanie holenderskiego pomocnika Joeriego de Kampsa, ale kibice z pewnością liczyli na dużo więcej. I za to najbardziej winią prezesa Żelema. Zarząd klubu jednocześnie tłumaczy, że rozmowy w sprawie sprzedaży pakietu większościowego akcji w Lechii miały duży wpływ na mniejsze możliwości transferowe. Paweł Żelem w środowisku sympatyków biało-zielonych ma opinię człowieka, który oszczędza na wszystkim, jest bardzo trudny we współpracy i niechętnie patrzy na zbudowanie relacji klubu z kibicami. To sprawia, że fani drużyny z Gdańska domagają się jego dymisji.