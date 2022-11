Lechia Gdańsk - Piast Gliwice 13.11.2022 r. Oceniamy biało-zielonych. Samobój Dusana Kuciaka, bezsensowny faul Michała Nalepy

Lechia rozczarowała w meczu z Piastem Gliwice. Miała zbyt dużo słabych punktów, żeby myśleć o korzystnym wyniku. Przegrała bardzo ważny mecz, bo z bezpośrednim rywalem w tabeli, przez co ponownie znalazła się w strefie spadkowej PKO Ekstraklasy.

Lechia Gdańsk - Piast Gliwice. Lechia Gdańsk przegrała z Piastem Gliwice 1:3 w meczu PKO Ekstraklasy. To ligowe spotkanie z trybun stadionu Polsat Plus Arena Gdańsk oglądało nieco ponad siedem tysięcy…

Biało-zieloni mieli zbyt dużo słabych punktów w tym meczu, żeby sięgnąć przynajmniej po remis. W ofensywie brakowało jakości, przez co nie było sytuacji bramkowych. W defensywie pojawiały się błędy, jak faul Michała Nalepy w polu karnym na Damianie Kądziorze czy brak szczęścia, kiedy piłka odbiła się od poprzeczki, pleców interweniującego Dusana Kuciaka i przekroczyła linię bramkową. Kuciak nie ma szczęścia, bo wpuścił już drugiego takiego gola w tym sezonie, a trzeciego w biało-zielonych barwach. Słowacki bramkarz nie miał też szczęścia przy rzucie karnym, bo chociaż wyczuł intencje strzelca, to piłka po jego rękach wpadła do bramki.