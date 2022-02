Kasia Tusk podsumowała trudny styczeń. Urodziny córki, pobyt w szpitalu... Co jeszcze się wydarzyło?

Do tej sytuacji Tusk nawiązała w nowym wpisie na swojej stronie internetowej. Zdradziła, że ma nadzieję, że luty będzie dla niej bardziej łaskawy niż styczeń.

W styczniu w domu spędziłam raptem parę dni, ale jakie one były słodkie! Myślę, że luty będzie dla mnie bardziej łaskawy, a emocje i szpitalne obrazy zbledną wraz z czasem. Powoli wracam na stare tory i dziękuję Wam za cierpliwość i wszystkie ciepłe słowa – mam nadzieję, że ten wpis będzie dla Was miłą niespodzianką po tej długiej nieobecności. A teraz zapraszam Was na tradycyjne zestawienie i żegnam nim wszystkie smutki!