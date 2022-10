Kartuzy. Kim jest Klaudia Kryszewska, która wyjeżdża do Namibii? Przez 6 miesięcy pracować będzie w placówce misyjnej. Zdjęcia

Kim jest Klaudia Kryszewska, która wyjeżdża do Namibii?

Klaudia Kryszewska jest znana w kartuskim środowisku zwłaszcza jako urocza saksofonistka z Młodzieżowej Orkiestry Dętej Łapalice. To właśnie muzyka oraz cukiernictwo od lat stanowią jej pasję.

Klaudia ma 23 lata i pochodzi z Kalisk w gminie Kartuzy. Jest absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego, na kierunku praca socjalna. Na co dzień pracuje jako menadżer w restauracji w Chmielnie. Skończyła szkołę muzyczną w klasie fortepianu. W Młodzieżowej Orkiestrze Dętej Łapalice gra na saksofonie altowym. Wychodzi jednak na to, że Wojciech Hewelt, szef orkiestry, będzie musiał na najbliższe pół roku znaleźć zastępstwo.

- Misje od zawsze były moim marzeniem — powiedziała Klaudia. - Lecę do Namibii, ponieważ pragnę ofiarować to co we mnie najlepsze innym ludziom.

Klaudia najbliższe pół roku spędzi w Rundu w Namibii. Salezjanie prowadzą tam parafię, centrum młodzieżowe, szkołę oraz przedszkole. Rundu jest obecnie drugim co do wielkości i liczebności miastem w Namibii, które ciągle się rozrasta. Mieszka tam ok. 100 tys. ludzi. Wolontariuszka pomagać będzie w szkole, w oratorium, a także w centrum młodzieżowym.