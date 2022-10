Kim jest Julia Szczypior, która wydała piosenkę "Silniejsza"? Poznajcie artystkę, której utwór już podbija sieć. WIDEO

Julia Szczypior pochodzi z powiatu kościerskiego. Chociaż niedawno wydała autorską piosenkę, „Silniejsza”, od wielu lat jest związana z muzyką. Swoją pasję odkryła w dzieciństwie. Pomogła jej w tym siostra zakonna.

- Gdy byłam małą dziewczynką, mój talent odkryła siostra zakonna Cecylia. Od tego się zaczęło. Zaczęłam śpiewać w czasie apeli i podczas szkolnych uroczystości. Marzę, żeby kiedyś ją odnaleźć i podziękować za to, że zaraziła mnie miłością do muzyki. Chociaż potem zmieniłam szkołę, muzyka cały czas mi towarzyszyła. Tak aż do 2014 roku, gdy dotarłam do finału Kaszubskiego Idola. Wtedy nastąpił moment, w którym zaczęłam myśleć o muzyce na poważnie.