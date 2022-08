Kartuzy. Już w najbliższą sobotę (13.08) odbędzie się Piknik Wojskowy

Piknik Wojskowy w Kartuzach 13.08.22

Kartuzy znalazły się w gronie miejscowości goszczących Wojsko Polskie. Piknik Wojskowy odbędzie się 13 sierpnia, w godz. 14-18 w Parku Solidarności. W programie pokazy nowoczesnego sprzętu wojskowego, koncert orkiestry wojskowej, atrakcje dla dzieci, młodzieży i dorosłych, mobilne punkty rekrutacyjne i żołnierska grochówka.

Na piknikach i w punktach rekrutacyjnych będzie można rozpocząć karierę jako żołnierz. Będziemy zachęcać do dołączenia do nowej formuły służby - dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Każdy będzie mógł sprawdzić jak wiele Wojsko Polskie może mu dać i kim może zostać w armii. A możliwości jest co nie miara - służbę można podjąć w każdym zakątku Polski i w dowolnie przez siebie wybranej specjalności. Zostań więc pancerniakiem, pilotem, marynarzem, żołnierzem cyberwojsk - kim tylko chcesz. Wybór należy do Ciebie - informują organizatorzy przedsięwzięcia.