Kartuski kickboxing i MMA do przodu! Kamil Smętoch i Piotr Stenka z zawodowymi kontraktami!

- Wspólnie ze Zbigniewem Hormańskim zacieśniamy współpracę w ramach szkolenia dzieci, młodzieży i dorosłych - mówi kartuski trener kickboxingu. - Mamy amatorskich mistrzów Polski, co predysponuje nas do walk zawodowych. Cieszymy się, że coraz więcej federacji zauważa naszych zawodników, dzięki czemu możemy realizować się w tym co kochamy.