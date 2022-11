Karstensen Shipyard Poland przeprowadza się na gdańskie pochylnie z zielonymi żurawiami, gdzie będzie budować statki

Karstensen Shipyard Poland kupiła udziały w spółce Synergia 99 i została się właścicielem 10,5 ha działki, pochylni i siedmiu zielonych dźwigów Kone będących wizytówką Gdańska. Niedługo firma przeniesie produkcję z Gdyni do Gdańska.

EPAM Systems znajduje się wśród czołowych pracodawców IT w Gdańsku. W stolicy województwa pomorskiego firma zatrudnia już ponad 1500 osób i nadal poszukuje nowych talentów. W całej Polsce liczba…

Karstensen Shipyard Poland będzie kontynuować produkcję w Gdyni do 1 lipca 2023 roku, ale jesienią rozpocznie przenoszenie produkcji do nowo zakupionej stoczni w Gdańsku. Od lipca 2023 cała produkcja zostanie przeniesiona do zakładu w Gdańsku.

Firma zatrudnia obecnie 500 pracowników w produkcji i obecnie posiada 6 kadłubów w budowie.