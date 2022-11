EPAM Gdańsk jest już jednym z największych pracodawców w IT i nadal zatrudnia

W 2014 roku firma zajęła niewielkie biuro na terenie kompleksu biurowego Olivia Business Center. Obecnie gdański oddział mieści się w budynku Olivia Prime. Po 8 latach zatrudnia ponad 1500 osób, dzięki czemu jest strategicznym pracodawcą oraz filarem lokalnego środowiska IT. Firma zapowiada dalszą ekspansję na rynku i oferuje nowe miejsca pracy.

Amerykańska spółka technologiczna, która działa w Polsce już od 11 lat, zatrudnia ponad 6 tysięcy osób w pięciu lokalizacjach: Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Warszawie i Wrocławiu. Oznacza to, że w ciągu roku podwoiła liczbę miejsc pracy - to najbardziej dynamiczny okres rozwoju EPAM w naszym kraju.

- Software, high-tech, travel, retail & distribution, media & entertainment, usługi finansowe, ubezpieczeniowe i zdrowotne – to najszybciej rozwijające się branże, dla których specjaliści z Pomorza dostarczają rozwiązania. EPAMersi realizują projekty dla klientów z całego świata, a tym, co wyróżnia ich działania, jest kompleksowa ekspertyza technologiczna. Dzięki temu strategicznemu podejściu wspierają funkcjonowanie firm i przyczyniają się do ich rozwoju – mówi Kamil Maślanko, Head of EPAM Gdańsk.