Kamila Newlin-Łukowicz, wiceprezes firmy Drutex, nagrodzona w prestiżowym plebiscycie

Kamila Newlin-Łukowicz, która wygrała plebiscyt „Kobieta Biznesu Roku 2021” Pulsu Biznesu w kategorii firm z przychodami powyżej 50 mln zł, na co dzień jest wiceprezesem firmy Drutex. O tym, że doskonale sprawdza się na swoim stanowisku, nie ma wątpliwości Leszek Gierszewski, prezes i założyciel Drutexu:

- Z Kamilą rozumiemy się bez słów. Drutex zna i rozumie tak dobrze, jak ja. To niezwykle kompetentna osoba, jest doktorem ekonomii po Szkole Głównej Handlowej. Wniosła do firmy otwartość na nowe technologie i automatyzację. To prawdziwa kobieta biznesu. W pełni zasługuje na ten tytuł – mówi Leszek Gierszewski, prezes i założyciel Drutexu.