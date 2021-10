Kamila Borkowska z powiatu kościerskiego pilnie potrzebuje pomocy. Jej życie wyceniono na milion złotych! Tyle kosztuje specjalny lek

Życie Kamili Borkowskiej z powiatu kościerskiego warte jest milion złotych. Tyle właśnie kosztuje terapia, która zatrzyma mukowiscydozę. Kobieta przyszła na świat jako zdrowe dziecko, nic nie zapowiadało dramatu, z jakim przyszło się jej zmierzyć.

– Problemy zaczęły się, gdy skończyłam 3 latka. Nawracające infekcje, przewlekły, duszący kaszel. Nikt nie potrafił mi pomóc. Aż w końcu jeden z lekarzy skierował mnie na badanie w kierunku mukowiscydozy – mówi Kamila Borkowska. – No i, niestety, się potwierdziło. W 6. roku życia zdiagnozowano u mnie mukowiscydozę. Od razu włączono leczenie, aby spowolnić postęp choroby. Inhalacje, rehabilitacja i garść lekarstw. Oprócz tych codziennych obowiązków, funkcjonowałam w miarę normalnie, jak inni rówieśnicy. Chodziłam do szkoły, mogłam bawić się, biegać, uprawiać sport. Wszystko do czasu ukończenia gimnazjum. Potem mój stan zaczął się gwałtownie pogarszać.