Kamieniec. Znów pali się składowisko tekstyliów, 18.11. 2022. Na miejscu 4 jednostki straży pożarnej. Zdjęcia

Kamieniec. Na składowisku tekstyliów wybuchł drugi pożar w ciągu kilku dni. Ogień tli się wewnątrz jednej z pryzm. Na miejscu pracują 4 jednostki straży pożarnej.

Kamieniec. Znów pali się składowisko tekstyliów

Tekstylia tliły się przed kilkoma dniami, szybko zostały ugaszone przez strażaków. Teraz ogień pojawił się wewnątrz kolejnej pryzmy. Na miejsce przyjechały cztery jednostki straży pożarnej. Po naszych pomiarach kamerą termowizyjną stwierdzono proces spalania, ale ogień nie wydostał się na zewnątrz - mówi kpt. Radosław Wroński z PSP w Lęborku. Podobnie jak w poprzednich przypadkach, niewykluczone, że było to podpalenie, chociaż w grę wchodzi również samozapłon, spowodowany gazami wewnątrz pryzm. Biegły z zakresu pożarnictwa, powołany przez prokuraturę, ocenił jako niemal pewne, że tekstylia zostały podpalone w trzech pierwszych pożarach do których doszło pod koniec ub. roku.

Kosztowne pożary. Do tej koszt interwencji do 9 pożarów to ok. 2,5 mln zł

Koszt usunięcia odpadów to ponad 22 mln zł. Jeśli nie usunie tego firma, będzie musiała to zrobić gmina na własny koszt, na podstawie zarządzenia zastępczego. Dopiero potem może się starać odzyskać środki od firmy, która jest właścicielem składowiska. Strażacy podają, że koszty interwencji do 9 pożaru (17.07.2022) w Kamieńcu wyniosły ok. 2,5 mln zł. W tej kwocie zawarty jest koszt ok. 200 tys. zł dla gminy Cewice za wyżywienie i ekwiwalent dla strażaków KP PSP i paliwo dla jednostek OSP z terenu gminy Cewice.