Kamienica do rozbiórki przy ul. Jagiellońskiej w Malborku to prawdziwa rekordzistka. Miasto wystawi ją na sprzedaż... jedenasty raz

Kamienica przy ul. Jagiellońskiej 99 A/B/C w Malborku będzie do kupienia

Kamienica przy ul. Jagiellońskiej 99 A/B/C w Malborku to z frontu budynek z czerwonej cegły, podparty drewnianymi stemplami. Tył, który oglądają codziennie m.in. lokatorzy budynku z ul. Grunwaldzkiej 23, to po prostu pusta otynkowana ściana bez okien.

Obiekt był wpisany do rejestru zabytków. Przed laty władze miasta wychodziły u konserwatora i jego wykreślenie, i pozwolenie na rozbiórkę.

Budynek to pozostałość po niemieckich budowniczych pobliskich koszar wojskowych, które powstawały na początku XX wieku. Ostatni oficjalni lokatorzy zostali wyprowadzeni z kamienicy w 2018 r. z uwagi na jej katastrofalny stan. I choć władze niemal od razu rozpoczęły poszukiwania nabywcy nieruchomości, to do dziś kupiec się nie znalazł.