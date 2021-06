Kadra trenowała w Gdańsku. Jan Bednarek chce grać w meczu ze Szwecją, a Jakub Moder ma spuchnięte kolano i czeka na wyniki badań [zdjęcia]

Reprezentacja Polski wróciła z Sewilli do Gdańska w niedzielę, ale do końca dnia drużyna dostała wolne. Dziś piłkarze trenowali na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk, ale to nie były zbyt intensywne zajęcia. Drużyna skupiła się na przygotowaniu taktycznym i stałych fragmentach gry. Normalnie trenował Jan Bednarek, a indywidualne zajęcia miał Łukasz Fabiański. Zabrakło tylko wspominanego Modera.

CZYTAJ TAKŻE: EURO 2020. Program, terminarz, wyniki. Kiedy grają Polacy?

- Kuba odczuwa skutki meczu z Hiszpanią i ma pewne problemy z kolanem – wyjaśnia Jakub Kwiatkowski, rzecznik prasowy reprezentacji. - Wczoraj miał przeprowadzone badanie USG, które nie wykazało żadnych uszkodzeń. Dzisiaj będzie miał badanie rezonansem magnetycznym, które jest dokładniejsze i pozwoli znaleźć ewentualne problemy. Kuba ma w każdym razie spuchnięte kolano i decyzją sztabu szkoleniowego został w hotelu pod opieką fizjoterapeutów. Nie chcę składać żadnych deklaracji, żeby nie być zakładnikiem swoich słów. Będzie miał zrobione badanie, poczekajmy, bo u jednego coś goi się szybciej, a u drugiego wolniej.