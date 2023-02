Kacper Meyna obronił tytuł mistrza Polski w zawodowym boksie wagi ciężkiej

W sobotę 11 lutego w Stężycy odbył się finał Mistrzostw Polski Zawodowego Boksu Wagi Ciężkiej. Wśród startujących zameldował się Kacper Meyna, niechętny oddać mistrzowski pas, wywalczony w ubiegłym roku.

„Kaszubski Olbrzym” stawił czoła wymagającemu rywalowi Jakubowi Sosińskiemu. Już od pierwszych sekund walki obrońca tytułu pokazał, że nie zamierza odpuścić, zaskakując wszystkich swoją serią ciosów. Meyna zakończył pojedynek już w 1. rundzie, poprzez nokaut techniczny. Tym samym pas mistrzowski pozostał na kolejny rok w Stężycy.

- Należy docenić Jakuba Sosińskiego, który mimo silnych ciosów Kacpra, pozostawał na nogach i próbował walczyć. Sędzia przerwał pojedynek, co wywołało dyskusję, czy było to zbyt wcześnie. Trzeba jednak pamiętać, że sędzia jest tam również po to, by chronić zdrowie zawodnika - relacjonuje Damian Żołądek z ekipy przygotowującej Kacpra Meynę.