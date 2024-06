Już wkrótce rusza nabór wniosków o przyznanie premii dla młodych rolników. Do wzięcia nawet 200 tys. zł

Premia dla młodych rolników

Od 19 czerwca rusza nabór wniosków o przyznanie premii dla młodych rolników. Ci będą mogli się o nią starać do 16 sierpnia 2024 r. Do wzięcia całkiem sporo, bo 200 tys. zł, które zostanie wypłacone w dwóch ratach. Najpierw rolnik otrzyma 70 proc. kwoty przyznanej pomocy, czyli 140 tys. zł, a po realizacji biznesplanu i złożeniu wniosku o płatność II raty na jego konto trafi 30 proc. kwoty pomocy, czyli 60 tys. zł. Wsparcie jest realizowane z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 - 2027.

Poza nielicznymi wyjątkami, z premii można skorzystać tylko raz. Przyznaje się ją na rozpoczynanie i rozwój działalności rolniczej w gospodarstwie przez młodych rolników w zakresie wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży nieprzetworzonych produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie.

Pieniądze trzeba zainwestować m.in. w przedsięwzięcia budowlane związane z budynkami lub budowlami wykorzystywanymi do wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży; zakup nieruchomości rolnych; zakup stada podstawowego zwierząt gospodarskich; inwestycje w nasadzenia trwałe w sadach i na plantacjach wieloletnich; zakup nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia, sprzętu, w tym sprzętu komputerowego, pojazdów, służących wsparciu wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży.

Wnioski o premię można składać tylko i wyłącznie drogą elektroniczną poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR (PUE).

CZYTAJ TAKŻE: Pomoc osobom z niepełnosprawnościami w wynajmie mieszkania w Gdańsku

Jesteśmy na Google News. Dołącz do nas i śledź "Dziennik Bałtycki" codziennie. Obserwuj dziennikbaltycki.pl!