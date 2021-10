Jeździł po gdyńskich ulicach przez kilkadziesiąt lat. W najbliższy weekend legendarny Ikarus znowu będzie przewoził pasażerów

W niedzielę, 10 października trzy zabytkowe pojazdy tego typu ponownie pojawią się na ulicach Gdyni. Pojadą na trasie linii 150 od godz. 11:00 do godz. 18:00. Kursy obsługiwane przez Ikarusy 280 to dodatkowe przejazdy, które będą się odbywać pomiędzy rozkładowymi odjazdami. Autobusy te będą jeździć co 40 minut:

od godz. 11:04 do godz. 17:04 z pętli Witomino Leśniczówka,

do godz. 17:04 z pętli Witomino Leśniczówka, od godz. 11:47 do godz. 17:47 z pętli Oksywie Godebskiego.

Co ważne, przejażdżka zabytkowym Ikarusem będzie całkowicie bezpłatna, nie trzeba zatem kasować biletu.

Pojazdy, które w niedzielę wyjadą na gdyńskie drogi, należą do pasjonata tej marki – Łukasza Staniszewskiego z „Kultowego Ikarusa”. W autobusach będą rozdawane ulotki. Opisano w nich historię eksploatacji autobusów Ikarus 280 w gdyńskiej komunikacji miejskiej. Materiał opracował prof. Olgierd Wyszomirski.