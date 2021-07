Gdynia: Widmo protestu kierowców autobusów i trolejbusów komunikacji miejskiej. "Będą podwyżki, albo strajk"

Kierowcy domagają się podwyżek o 2,5 złotych za godzinę, czyli mniej więcej o 500 złotych miesięcznie. Jak mówią, jest to jedynie wyrównanie wzrostu płacy minimalnej.

- Ceny ciągle idą w górę, inflacja szaleje, a my nie mieliśmy podwyżek już od kilku lat - usłyszeliśmy od pana Tomasza, kierowcy z Przedsiębiorstwa Komunikacji Autobusowej w Gdyni. - Niektórym z nas coraz trudniej jest się utrzymać. Początkujący kierowca zarabia w gdyńskiej komunikacji około 2,7 tysiąca złotych na rękę. Nie jest to pensja adekwatna do odpowiedzialności, jaką codziennie ponosimy, wykonując kursy i dbając o bezpieczne dowiezienie tysięcy pasażerów do pracy, czy szkoły. Część kierowców, moich kolegów, już zapowiedziało, że przebranżowi się, uzyska prawo jazdy kategorii C i zacznie jeździć na ciężarówkach. Pensje są kilka razy wyższe, a pracowników w tej branży brakuje. Obecnie realia są takie, że niektórzy z nas nawet na kasie w sklepie zarobiliby więcej, niż dostajemy w komunalnych spółkach przewozowych.