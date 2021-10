"Jestem za tym, by psy mogły chodzić do galerii", czyli o nowej wystawie w Sopocie

Pan ma psa?

Miałem. Gryzia odeszła dwa lata temu.

Gryzia?

Miała krzywy zgryz, wystającą dolną szczękę.

Na wystawę „My i psy, psy i my” można będzie przyjść do Państwowej Galerii Sztuki z własnym psem...

Wielokrotnie bywałem z Gryzią w PGS.

Z pewnością znała się na malarstwie...

Jestem za tym, by psy mogły chodzić do galerii, uważam, że często potrafią zachowywać się lepiej w przestrzeni sztuki niż ludzie. Niestety, panuje stereotyp: jak kultura, to nie natura. Dlatego zwykle psom do galerii wstęp wzbroniony. Na wystawie zaprezentowany zostanie obraz - manifest Pawła Susida, ma 3 i pół metra długości. Napis na nim umieszczony głosi: „Swoich milusińskich zostawiamy na zewnątrz”. Jest w tym stwierdzeniu fałsz, bo skoro milusińscy, to dlaczego nie zapraszamy ich do środka? Nasze podejście do zwierząt jest fałszywe w wielu aspektach. Pisząc tekst do katalogu tej wystawy, zwróciłem uwagę na dwuznaczność naszej postawy wobec psów. Gdyby przyjrzeć się tej relacji, to okazuje się, że pies w kulturze ma raz bardzo dobre, innym razem bardzo złe konotacje. W kulturze starożytnej Grecji i Rzymu pies stał wysoko w hierarchii, ale już w krajach Dalekiego Wschodu... kończy na talerzu. Nie jest przyjacielem, a pozycją w menu. Kiedy przyjdą Państwo na naszą sopocką wystawę, warto się nad tym zastanowić, zrobić sobie rachunek sumienia.