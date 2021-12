Jest plan modernizacji portów nad Zalewem Wiślanym. Wkrótce ruszy przekop mierzei Tomasz Chudzyński

Wizualizacja planów modernizacji portu we Fromborku. Mat. prasowe Urzędu Morskiego w Gdyni Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Chcemy, by jednym z efektów budowy kanału żeglugowego przez mierzeję, był rozwój portów nad Zalewem Wiślanym - mówi Grzegorz Witkowski, wiceminister infrastruktury. Wkrótce rozpocznie się przebudowa rybackiego portu we Fromborku. Zawijać będą do niego mogły jednostki o większym niż obecnie zanurzeniu.