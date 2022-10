Jedyne Takie Korty. Społecznicy ruszają z akcją ratunkową dla terenów gdyńskiego Forum Sportowego. Uda się przekonać radnych prezydenta?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który ma być uchwalony na najbliższej sesji Rady Miasta obejmuje kilka centralnych dzielnic Gdyni oraz rejon rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska”.

Na początku roku prezydent Gdyni Wojciech Szczurek ogłosił, że wbrew wcześniejszym działaniom samorządu, nie zgodzi się na zabudowanie fragmentu Polanki Redłowskiej.

W przeszłości włodarze miasta wielokrotnie przymierzali się do tego, aby na teren po basenach sprzedać inwestorowi pod budowę hotelu. Do tego ostatecznie nie doszło, społeczników zaniepokoiły jednak plany co do miejsca znajdującego się dosłownie kilkadziesiąt metrów obok - terenu gdyńskiego Forum Sportowego, którego częścią są korty tenisowe Arki oraz teren po stadionie, gdzie jeszcze na początku XXI wieku swoje mecze domowe rozgrywała Arka Gdynia łącznie z legendarną „Górką”.