JBL Super League Triathlon. Magdalena Lenz ze Starogardu Gdańskiego wicemistrzynią Polski w triathlonie!

Magdalena Lenz ze Starogardu Gdańskiego wicemistrzynią Polski w triathlonie!

JBL Super League Triathlon Poznań to druga w tym roku impreza z cyklu CIECH Tri Tour. Podobnie jak w ubiegłych latach, ściągnęła do Poznania zawodników z całej Polski i świata. O osobach trenujących triathlon mówi się, że to ludzie z żelaza, jednak Ci, którzy stanęli do startów w Poznaniu, gdzie temperatura powietrza wynosiła 11 °C, to prawdziwi twardziele. Po kandydatach do Mistrzostw Polski można jednak się było tego spodziewać.

Na 1/2 dystansu Ironmana składają się:

przepłynięcie 1,9 km ,

, przejazd rowerem o długości 90 km ,

, 21,1 km biegu.

Łączna długość trasy to 112,99 km.