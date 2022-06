Jarmark św. Dominika 2022. Kiedy startuje jarmark? Stoiska, daty, nowości - 9.06.2022 Maja Czech

Jarmark św. Dominika w Gdańsku to największa lokalna atrakcja sezonu. Organizatorzy co roku zaskakują nas nowymi stoiskami, a teren targu powiększa się o kolejne uliczki. Co wiemy o tegorocznej edycji kultowego Jarmarku? Sprawdźcie!