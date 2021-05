Jaki kierunek studiów wybrać po maturze? System monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów wskaże te, po których najlepiej się zarabia

– Profesor Mikołaj Jasiński, którego można uznać za ojca systemu ELA, zawsze powtarza, że narzędzie to jest spełnieniem naszych marzeń. Dzięki niemu możemy dowiedzieć się, co dzieje się z absolwentami polskich uczelni. Poznać ich losy na rynku pracy . W sposób, który jest stosunkowo łatwy, korzystając z wiarygodnych danych, które są gromadzone, a wcześniej nie były wykorzystywane w tym celu – mówi dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak z Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego. To właśnie eksperci z OPI PIB opracowali system Ekonomicznych Losów Absolwentów.

Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych nie tylko odpowiada na pytanie, ile zarabiają absolwenci poszczególnych kierunków, pozwala także zweryfikować m. in. czy to prawda, że studenci opuszczający uczelnie skazani są na „śmieciówki” lub czy istnieje różnica w zarobkach kobiet i mężczyzn tuż po ukończeniu studiów. Do tej pory w systemie przetwarzane są informacje o prawie dwóch milionach absolwentów i z roku na rok ta liczba rośnie.

Po jakich kierunkach najlepsze zarobki na Pomorzu?

Co warto studiować na Pomorzu, by potem cieszyć się niezłymi zarobkami? Sprawdziliśmy dane zawarte w ELA dla województwa pomorskiego. Absolwenci tych kierunków w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu zarabiają najwięcej (podana kwota brutto to mediana średnich miesięcznych zarobków. Mediana to wartość, która dzieli absolwentów na dwie części. Połowa z nich zarabia więcej niż wynosi mediana, a połowa uzyskuje zarobki mniejsze niż mediana).