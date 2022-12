Jak wyglądały cyrki przed laty? Hipopotamy, lwy, tygrysy. Z tej formy rozrywki korzystały całe rodziny. Przeszłość uchwycona na zdjęciach!

Gdzie na przełomie wieków całe rodziny spędzały wolny czas? W cyrku!

Jednym z wabików, który przyciągał pod ogromny namiot była możliwość zobaczenia z bliska niebezpiecznych, czasami i rzadkich zwierząt. Zdjęcie z małym tygrysem, czy obowiązkowa przerwa w przedstawieniu na czas montażu klatki dla lwów. To budziło grozę, to budziło podziw, ale budziło również i kontrowersje.

Cyrki bez zwierząt, to także cyrki z gorszą frekwencją

Kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt lat trwała walka aktywistów o to, aby zakazać w polskich cyrkach wykorzystywania zwierząt. Udało się to osiągnąć dopiero we wrześniu 2021 roku, kiedy to Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o gatunkach obcych, która zakazuje cyrkom posiadania zwierząt niebezpiecznych.