Jak ma się gospodarka Malborka? Z raportu o stanie miasta za 2023 r. wynika, że najwięcej jest mikrofirm

Nad raportem wkrótce dyskutować będą radni, co ma zakończyć się corocznym głosowaniem nad wotum zaufania dla burmistrza. To też okazja dla mieszkańców, by wziąć udział w debacie o sytuacji miasta. Kto chciałby zabrać głos podczas sesji, musi złożyć pisemne zgłoszenie do przewodniczącego Rady Miasta Malborka, poparte podpisami co najmniej 50 osób. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, trzeba to zrobić najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień sesji, podczas której ma być przedstawiany raport. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Ustawodawca określił, że liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby. Jak dotąd w Malborku odniósł się do dokumentu tylko jeden mieszkaniec.