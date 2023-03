Jak kończy się niesegregowanie odpadów? Przekonali się o tym mieszkańcy Gdańska

Kary za brak segregacji - Gdańsk

Wysokość kar to nawet czterokrotność miesięcznej opłaty za odbiór odpadów i wzrost samej opłaty. Gdańską wspólnotę z ul. Szafarnia 11 kara wyniosła 9 188,12 zł (ok. 80 zł/mieszkanie). Nie jest to jednorazowa kara. Za ponowne tego typu wykroczenie może zostać nałożona kolejna kwota - wystarczy, że jedna osoba we wspólnocie nie będzie przestrzegała zasad segregacji.



Brak segregacji to również duży problem dla gmin, ponieważ nie mogą one sprzedać niewysortowanych odpadów. Ponadto śmieci są niskiej jakości i w większości nie nadają się do ponownego przetworzenia - wiąże się to z wyższymi kosztami zagospodarowania odpadów. Gminy mają także ustaloną konieczność osiągania wyznaczonych poziomów recyklingu (wagowo 35% w roku 2023, 45% w roku 2024 i 55% w roku 2025 r.).