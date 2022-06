Jacek Pałkiewicz. 50 lat wielobarwnej podróży

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mostach przyjęła imię współczesnego bohatera, okrzykniętego polskim Indiana Jones. To zapewne dla pana powód do dumy?

W października 2019 roku objąłem młodą, ambitną podlęborską placówkę oświatową moim patronatem. To cieszy, bo mogę podzielić się z młodzieżą dorobkiem eksploracyjnym i życzyć aby byli zawsze o krok przed innymi. Dyrektor szkoły Karolina Skorb-Kustusz zauważyła wtedy: „Jeśli uczyć się świata, to tylko od tych, którzy sami odważyli się stawić mu czoła. Z godnym zaufania i doświadczonym przewodnikiem łatwiej jest wejść w dorosłe życie w niełatwym, bo przesadnie skomputeryzowanym i zdigitalizowanym świecie. W dzisiejszym świecie, gdzie brak jest często jednoznacznych granic między czarnym i białym, takie autorytety moralne odgrywają istotną rolę dla młodzieży”.

Pół wieku siedzenia na walizkach

Tak i kilkadziesiąt lat przeskakiwania między różnymi językami, niczym przewodnik w Muzeum Watykańskim. Raz rozmawiam po włosku, innym razem po polsku, angielsku czy po rosyjsku. Trudno się dziwić, że dzisiaj przy pisaniu, coraz częściej muszę konsultować słownik języka polskiego i synonimów. Moi synowie mieszkają w Szanghaju. Konrad i Maksy ruszyli – niczym kiedyś Marco Polo – spod Wenecji do Chin. Podobnie jak ojciec, nauczyli czuć się wszędzie obcokrajowcami, nazbyt Polakami we Włoszech, do przesady Włochami w Polsce, przesadnie Europejczykami w Azji, ale też czuć się jak w domu, zarówno w rodzinnym Bassano del Grappa, jak i w Warszawie, czy Szanghaju. Synowie zaczęli latać samolotem, zanim siusiali do nocnika. Jestem z nich dumny. Nawet ich nie skarciłem, kiedy w Polsce przewrotnie wykrzykiwali „kulwa”, doskonale wiedząc, że to nie zakręt, a córa Koryntu. Nie noszą w sobie wirusa nacjonalizmu, zostali zaszczepieni przeciwko wszelkim szowinistycznym postawom. Do ich pokolenia będzie należeć świat.