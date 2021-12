Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego zawiesiła elbląskiego sędziego Macieja Rutkiewicza. Sprawa ma związek z Amber Gold

Amber Gold - śledztwo

Amber Gold - umorzenie

Uzasadniając decyzję o umorzeniu, sędzia Rutkiewicz stwierdził, że doszedł do przekonania, iż wobec Barbary K. brak jest wymaganego zezwolenia na ściganie za zarzucone jej przestępstwo, co jest konieczne w przypadku prokuratorów, których chroni immunitet.

Jak argumentował sędzia, wynikało to z faktu, że "uchwała sądu dyscyplinarnego przy prokuratorze generalnym, zezwalająca na pociągnięcie Barbary K. do odpowiedzialności karnej za zarzucane jej przestępstwo, została utrzymana w mocy uchwałą Izby Dyscyplinarnej SN, którą utworzono nie zapewniając jej niezależności i bezstronności".