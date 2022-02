Inwazja Rosji na Ukrainie. Co - o konflikcie - myślą obywatele Ukrainy mieszkający na Pomorzu?

Co - o inwazji Rosji na Ukrainę - myślą obywatele Ukrainy mieszkający na Pomorzu? Maryna to menedżerka firmy finansowej z Gdańska. Kobieta od lat mieszka na Pomorzu i dobrze sobie radzi w nowej perspektywie. Niepokoi się o rodzinę i z rozgoryczeniem patrzy na sytuację w swoim kraju.

- Mam déjà vu z 2014 roku - mówi. - Aneksja Krymu, początek wojny na Donbasie. Znowu cały świat zatrzymał się, oglądając, jak ten chory człowiek podpisuje jakiś papiery, żeby zmieniać świat na swój sposób. A świat nadal wykazuje głębokie zaniepokojenie. Znowu czuję strach o swoją rodzinę i myślę, co mogę zrobić. Moi przyjaciele i znajomi są gotowi bronić swojego kraju. Wielu już ma doświadczanie na wojnie, ktoś jednak nie wrócił. Ta wojna trwa już 8 lat, a teraz Rosja otwarcie zrobiła krok. Już nie ma bajań o tym, że to jest wewnętrzny konflikt Ukrainy. Mamy wsparcie od wielu krajów zachodnich i bardzo za to jesteśmy wdzięczni. Wróg jest znany, trzeba walczyć, razem zwyciężymy.