Interwencje straży granicznej na gdańskim lotnisku. Jeden z mężczyzn powiedział, że ma w bagażu bombę

Awanturował się na lotnisku. Był pijany

Patrol z Zespołu Interwencji Specjalnych 14 stycznia został wezwany do strefy zastrzeżonej lotniska. Awanturował się tam nietrzeźwy mężczyzna. Jak ustalili strażnicy graniczni, pracownicy lotniska nie dopuścili 40-latka do lotu do Islandii, bo jego stan i zachowanie wyraźnie wskazywały, że był on pod wpływem znacznej ilości alkoholu.

„Mieszkaniec woj. mazowieckiego nie godził się z tą decyzją, rozpoczął kłótnię i awanturę, nie chcąc opuścić strefy zastrzeżonej. Wyprowadzili go stamtąd siłą funkcjonariusze Straży Granicznej. Ostatecznie mężczyzna trafił do Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku” - informuje Morski Oddział Straży Granicznej.