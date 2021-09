Interwencja Krajowej Administracji Skarbowej na chwaszczyńskiej giełdzie. Przechwycono nielegalną galanterię wartą 7 miliony złotych!

Interwencja CAS w Chwaszczynie

12 września 2021r. funkcjonariusze Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni prowadząc kontrolę na terenie giełdy w Chwaszczynie ujawnili towary, co do których istniało podejrzenie, że naruszają prawa do znaków towarowych znanych firm odzieżowo-galanteryjnych.