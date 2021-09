Podróbki w gdańskim sklepie ze sprzętem elektronicznym. Policja zabezpieczyła przedmioty z podrobionymi znakami towarowymi

NOWE Spis Powszechny 2021. Do kiedy trzeba się spisać? Jak to zrobić online? Rachmistrzowie mogą chodzić po mieszkaniach. Są kary za odmowę!

Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, w ramach którego Główny Urząd Statystyczny (GUS) zbiera dane o Polakach. Udział w Narodowym Spisie Powszechnym jest obowiązkowy dla każdego! Dane możemy składać przez Internet bądź telefon, a od 23 czerwca do naszych drzwi zapukać też mogą rachmistrzowie. Jak ich rozpoznać? O co będą pytać? Jak dokonać samodzielnie spisać się przez internet? Ile mam na to czasu? Uwaga! Za odmowę udzielenia informacji grożą kary! Koniecznie sprawdźcie szczegóły w galerii!