Internauci krytykują MZK w Malborku, bo z autobusu została wyproszona pasażerka z psem. Czy wszystko można przewozić w zbiorkomie?

Pies w autobusie komunikacji miejskiej. "Mama została wyproszona"

Teraz jest upał, psy są tak naprawdę już prawie wszędzie akceptowane. Rozumiem, jakby był to ogromny pies, ale to jest malutki piesek, który ma włosy i był na rękach. Moja mama nie wytrzymała tego jakże chamskiego i niekompetentnego zachowania i wysiadła z autobusu – zrelacjonowała sytuację córka pasażerki.

Przekonała się o tym niedawno pasażerka autobusu miejskiego w Malborku, która wsiadła do autobusu z psem na rękach, ale została z niego wyproszona przez kierowcę . Opis tej historii można przeczytać na jednym z malborskich profili w mediach społecznościowych.

Coraz częściej na ulicach, w sklepach, urzędach, bankach, a nawet wystawach i w kawiarniach widać osoby z psami. To nie żadne rasy uznawane za niebezpieczne czy oficjalni przewodnicy, ale mali czworonożni towarzysze, których właściciele zabierają dosłownie wszędzie. I choć wzrasta poziom społecznej tolerancji, to wciąż są miejsca, w których pies i jego opiekun mają ograniczone prawa .

Prezes MZK: "Są modne torby dla małych piesków"

Jak podkreśla szefowa miejskiej spółki transportowej, psy mogą do woli jeździć z pasażerami, ale pod jednym warunkiem: bez względu na wielkość zwierzaka, musi być on odpowiednio zabezpieczony .

W Miejskim Zakładzie Komunikacji w Malborku sp. z o.o. już ten internetowy wpis przeanalizowali. - Nie zaglądam na takie hejterskie profile, ale dotarły do mnie informacje o umieszczonej tam skardze – słyszymy od Małgorzaty Zemlik, prezes MZK w Malborku .

Większe psy muszą mieć założony kaganiec i być na smyczy, mniejsze, czyli choćby chihuahua lub york, pewnie w kagańcu nie występują, ale są dla nich transportery, kosze czy choćby bardzo modne i ładne torebki – mówi Małgorzata Zemlik. - Do tego opiekun musi mieć przy sobie zaświadczenie potwierdzające zaszczepienie pasa przeciwko wściekliźnie.

Dlatego też w przepisach określona jest nawet szacunkowa wielkość bagażu . W malborskich autobusach to jeden przedmiot o maksymalnych wymiarach 60 na 90 na 20 centymetrów lub kilka przedmiotów, których gabaryty łącznie nie przekraczają tych wymiarów. Nie przewiezie się więc choćby wielkiej rośliny w doniczce, sadzonek drzew na działkę czy… szafki z meblowego, a takie niektórzy pasażerowie mieli zamiary. Tymczasem rzeczy nie mogą zagrażać bezpieczeństwu i porządkowi w pojeździe, stwarzać możliwości wyrządzenia szkody, przeszkadzać podróżnym i narażać ich na niewygody.

Tu też nie chodzi o utrudnienie komuś życia, ale zapobieganie ewentualnie groźnym sytuacjom. Z tych samych powodów w Malborku nie można przewozić rowerów komunikacją zbiorową.

- Nasze autobusy specjalnych uchwytów na rowery. A proszę sobie wyobrazić, że autobus nagle zahamuje, więc taki sprzęt mógłby przelecieć przez cały pojazd, raniąc ludzi a nawet wybić przednią szybę – tłumaczy prezes malborskiej firmy.

Ale firma nie chce zostać w tyle w stosunku do potrzeb pasażerów i przymierza się do aktualizacji regulaminu, którą wkrótce chce przedstawić radnym. Kto ma jakieś uwagi lub problemy w malborskim zbiorkomie, może to przekazać przewoźnikowi. Niewykluczone, że zostaną uwzględnione.