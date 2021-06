Intensywny deszcz i silne burze na Pomorzu? To koniec upałów? Zobacz aktualną prognozę pogody na najbliższe dni

Początek nowego tygodnia będzie jednocześnie początkiem zmian w pogodzie – zapowiada Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W wielu miejscach już w poniedziałek, 21.06.2021 r. przewidywane są intensywny deszcz oraz silne burze. Upały zaczną stopniowo ustępować, od piątku, 25.06.2021 r. w całym kraju w najcieplejszym momencie dnia temperatura powietrza nie przekroczy 30°C. A jak w najbliższych dniach będzie wyglądać pogoda na Pomorzu? Sprawdziliśmy!

Burze z gradem na Pomorzu? Ostrzeżenie IMGW 22 czerwca Po fali upałów mogą nadejść burze z gradem. Ostrzeżenie burzowe obowiązuje we wtorek, 22.06.2021, od godz. 11:00 do północy. IMGW prognozuje na Pomorzu burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu od 30 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.

To koniec upałów? Będą burze? Prognoza pogody na poniedziałek, 21.06.2021 r. Poniedziałek, 21.06.2021 r. na Pomorzu rozpoczął się słonecznie. Niestety, wszystko wskazuje na to, że taka aura nie utrzyma się do końca dnia. – Od zachodu powoli rozwijać zacznie się zachmurzenie, wzrastające do dużego, wraz ze wzrostem tego zachmurzenia będą pojawiać się przelotne opady deszczu oraz burze. Nocą możemy spodziewać się gwałtowniejszych zjawisk nad Trójmiastem – ostrzega młodszy synoptyk IMGW PIB Michał Szewczyk. Jak słyszymy w IMGW PIB w Gdyni, na Pomorzu mogą wystąpić burze z gradem, a prognozowana wysokość opadów w czasie burz może wynieść od 20 do 25 milimetrów. Porywy wiatru w tym czasie osiągną do 75 kilometrów na godzinę. Temperatura minimalna w nocy na obszarze całego województwa pomorskiego wyniesie od 18 do 20 st. Celsjusza.

Jednak nie tylko na Pomorzu można spodziewać się burz. Najsilniejsze prognozowane są na zachodzie kraju, w ich trakcie opady deszczu miejscami do 30 mm, porywy wiatru do 80 km/h, możliwy też grad. Nieco słabsze burze wystąpią też na południowym wschodzie, tam opady do 20 mm i porywy wiatru do 70 km/h.

Jaka pogoda we wtorek, 22.06.2021? Groźniej pod względem pogody na Pomorzu zapowiada się wtorek.

– Zachmurzenie będzie umiarkowane i okresami wzrastające do dużego. W całym regionie spodziewamy się lokalnie burz z gradem – mówi Szewczyk. – Prognozowana wysokość opadów w czasie burzy wyniesie do 30 milimetrów, temperatura maksymalna od 23 stopni na północy regionu do 29 stopni na południu, a nad samym morzem w okolicach 21 stopni. Porywy wiatru będą wynosić do 90 kilometrów na godzinę – dodaje.

Te zjawiska najbardziej intensywne będą na południu i wschodzie naszego województwa. W powiecie słupskim i okolicach Łeby będzie można się spodziewać jedynie przelotnych opadów deszczu. Wtorkowa noc to już zanikające burze, przy których może spaść do 10 mm deszczu, temperatura minimalna do 17 st. Celsjusza i wiatr porywisty. A jak będzie wyglądała sytuacja w innych częściach Polski? Okazuje się, że z kontynuacją upalnej i burzowej aury będziemy mieć do czynienia także we wschodniej połowie kraju. Burzom w tej części towarzyszyć będą opady deszczu do 30 mm, porywy wiatru do 70 km/h oraz opady gradu. Co ciekawe, pomorskie temperatury będą najniższe w całej Polsce, najcieplej będzie na Podkarpaciu, do 32 stopni Celsjusza. Słaby i umiarkowany wiatr we wschodniej połowie kraju wiał będzie z kierunków południowych, a w zachodniej z północnego zachodu.

Jaka pogoda na kolejne dni? To koniec upałów? IMGW PIB w Gdyni podaje, że środa i czwartek (23 i 24.06) będą już spokojniejsze, ale w piątek, 25 czerwca także będzie można spodziewać się na Pomorzu burz. Temperatura w kolejnych dniach będzie niższa niż w ubiegłym tygodniu – termometry pokażą od 24 do 27 stopni Celsjusza.

Co z pogodą w reszcie kraju? Temperatury na zachodzie Polski znacznie obniżą się już w środę, 23 czerwca. Gorąco będzie jeszcze we wschodniej połowie kraju, gdzie temperatura maksymalna wyniesie od 29°C do 32°C. W całym kraju przelotnie padał będzie deszcz, a we wschodniej połowie Polski prognozowane są burze. Czwartek, 24 czerwca ponownie z przelotnym deszczem. W piątek, 25 czerwca burze na południowym wschodzie, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane lub duże i miejscami przelotny deszcz. Weekend w całym kraju także będzie znacznie chłodniejszy od minionego, ze zmiennym zachmurzeniem i przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia od 18°C do 25°C, nocami też chłodniej, od 9°C do 17°C. Wiatr słaby i umiarkowany, tylko w niedzielę, 27 czerwca na Pomorzu dość silny i porywisty, wiał będzie z zachodu i północnego-zachodu.

