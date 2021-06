Uwaga! Wysokie zagrożenie pożarowe w lasach. Leśnicy radzą, jak zachowywać się w czasie ekstremalnych upałów

Ostrzeżenie pogodowe obowiązuje do poniedziałku 21.06.2021 wieczorem. Tak wysokie temperatury mogą utrzymać się nawet do wtorku 22.06.2021.

Idą upały! W najbliższych dniach na Pomorzu do 34 st. C w cieniu. Prognoza na weekend

- Zagrożenie jest już duże. Sytuacja może pogarszać się z każdym dniem. W skrajnych przypadkach może nastąpić zakaz wstępu do lasów, określają to specjalne warunki - mówi nam Jerzy Krefft , rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku .

Już w czwartek na Pomorzu doszło do groźnego pożaru. Wybuchł w Nadleśnictwie Choczewo . Grupa dzikich biwakowiczów rozpaliła ognisko w niedozwolonym miejscu. W wyniku pożaru spłonęło 20 arów leśnych terenów chronionych. Będą tam chodzić nocne patrole leśników.

- W obu placówkach dyżurujący ratownicy mają do dyspozycji quady. W GCRW Brzeźno ratownik dyżuruje przez całą dobę. W razie potrzeby można kontaktować się pod nr telefonu +48 510 935 176 . Z kolei w GCRW Stogi, ratownik dyżuruje codziennie w godz. 8:00-20:00. Zgłoszenia przyjmowane są pod nr telefonu: +48 507 660 894 . Dodatkowo w najbliższą sobotę i niedzielę, w godzinach 10:00-18:00 działać będzie patrol wodny - łódź motorowa z dwoma ratownikami. W sytuacjach zagrożenia zawsze można skorzystać z numeru alarmowego 112 oraz numeru ratunkowego nad wodą 601 100 100 - informuje Jędrzej Sieliwończyk z Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Gdańscy urzędnicy zapowiadają, że choć sezon kąpieliskowy zaczyna się dopiero w następny weekend, to już teraz plaże w Brzeźnie i na Stogach będą całodobowo dozorowane. Na obu plażach będą działać Gdańskie Centra Ratownictwa Wodnego .

Gdynia apeluje do seniorów, by dbali o siebie w tę pogodę. Mogą skorzystać z pomocy dzwoniąc na infolinię programu "Wspieraj seniora" pod numer tel.: 22 505 11 11 lub skontaktować z jednym z czterech dzielnicowych ośrodków pomocy społecznej. Poszczególne placówki pomagają mieszkańcom konkretnych dzielnic:

Jak do tej pory strażacy w piątek 18.06.2021 nie musieli interweniować wiele razy. Ok. 11:44 gasili ściółkę leśną przy ulicy Uczniowskiej w gdańskiej Letnicy, a ok. 12:25 na Wyspie Sobieszewskiej.