Ile zysku dają lokaty bankowe? Zdecydowanie mniej niż wynosi inflacja

Lokaty i rachunki oszczędnościowe w bankach dają coraz lepsze odsetki. Co drugi bank poprawił w grudniu ofertę dla oszczędzających - wynika z danych zebranych przez HRE Investments.

Kilka z rzędu podwyżek stóp procentowych przez RPP zaowocowała lepszą ofert a oszczędnościową w bankach.

- W efekcie podwoiła się liczba propozycji, w ramach których banki kuszą oprocentowaniem na poziomie 3 proc. Są to oczywiście rozwiązania limitowane - skierowane najczęściej do nowych klientów i z limitem kwoty, którą można zainwestować. Nastąpił też wysyp lokat i rachunków oszczędnościowych, w przypadku których oprocentowanie ma dwójkę z przodu. W tym gronie przeważnie też mamy do czynienia z ograniczeniami (dla nowych środków, z określeniem maksymalnej kwoty czy ograniczeniem okresu lokowania środków). Jeśli ktoś poszukuje ofert, które pozwalają ulokować pieniądze na dłużej niż kilka miesięcy, nie może skorzystać z ofert dla nowych klientów i dysponuje kwotą sześciocyfrową, to może liczyć w bankach na oprocentowanie na poziomie maksymalnie 1-2 proc. w skali roku - komentują Bartosz Turek i Oskar Sękowski z HRE Investments.