Ile kosztują najtańsze mieszkania u deweloperów? Sprawdź, za ile kupisz kawalerkę lub małą dwójkę

Ile zapłacimy za najtańsze mieszkanie?

Serwis nieruchomości dompress.pl przeprowadził sondę wśród deweloperów na temat tego, ile kosztują najtańsze mieszkania. Możemy się z niej dowiedzieć, ile trzeba zapłacić za kawalerkę lub małą "dwójkę" i w jakiej lokalizacji. A także, to, na co zwracają uwagę przymierzający się do kupna mieszkania, czyli ile zapłacimy za metr kwadratowy. W naszej galerii znajdziesz ceny mieszkań z Trójmiasta i Pomorza, a także innych większych miast, m.in. Warszawy, Łodzi, Krakowa, Katowic.