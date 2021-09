Ile jest zatruć toksynami grzybów na Pomorzu? W skali kraju jest znacznie gorzej

Co roku w Polsce odnotowuje się od 500 do nawet 1000 zatruć, z czego od 30 do 60 przypadków kończy się śmiercią, a 30 proc. wszystkich zatrutych to dzieci i młodzież do 14 lat. Lekarze zalecają, aby w ogóle nie zbierać grzybów blaszkowatych, bo to właśnie wśród nich są te najbardziej trujące.

Yarygin/Getty Images