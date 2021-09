Wybierasz się na grzyby? Pamiętaj o podstawowych zasadach bezpieczeństwa red.

Grzybobranie to dla wielu osób aktywna forma wypoczynku oraz hobby. Jeżeli jesteśmy dobrze przygotowani do wyprawy i znamy las, do którego się wybieramy, a pogoda dopisze, czeka nas wiele przyjemności. Zupełnie inaczej może być, jeżeli zabraknie nam rozwagi i wyobraźni. Doświadczenia lat ubiegłych pokazują, że wyprawa do lasu może zakończyć się tragicznie, dlatego policjanci Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku przypominają podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas grzybobrania.