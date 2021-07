Hubert Hurkacz w półfinale Wimbledonu 2021. Kiedy i o której Polak zmierzy się z Matteo Berrettinim?

Hubert Hurkacz zaskoczył wielu komentatorów swoją postawą w trzysetowym spotkaniu z żywą legendą tenisa, jaką jest Roger Federer.

- Tenis to dyscyplina, w której gra się na czterech różnych nawierzchniach. W piłce niektórzy mają przewagę, bo grają na sztucznej trawie, np. Norwedzy. Drużynie, która nie gra na takiej nawierzchni jest trudno. Hubert ograł Federera w swoim domu, tak jak Anglicy wygrali u siebie z Duńczykami. To jest Polak, który ma niesamowicie ułożony trening fizyczny, rodziców, dietę. On powiedział, że jego wzorem jest Djoković i poszedł w tym kierunku. To wszystko się powolutku składa - powiedział w Polsacie Sport Piotr Woźniacki, ojciec Karoliny Woźniackiej.