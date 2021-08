Hotele i parki alternatywą dla Urzędów Stanu Cywilnego. Gdzie ożenić się w Trójmieście? Natalia Grzybowska

Ceremonia ślubna odprawiona w plenerze to marzenie niejednej młodej pary. Na przyrzeczenie sobie miłości do końca życia wybierają plenery, hotele, restauracje, dworki i miejsca położone jak najbliżej weselnej sali. Niestety wiąże się z nią wiele formalności oraz dodatkowe koszty, mimo to z reguły nie odstrasza to narzeczonych i nie rezygnują ze swoich pomysłów.