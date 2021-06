Holandia - Ukraina NA ŻYWO 13.06.2021 r. Gdzie oglądać transmisję TV i stream w internecie? Wynik meczu, online, RELACJA, SKŁADY DRUŻYN

Ponadto, wszystkich Czytelników zapraszamy do śledzenia tekstowej relacji na żywo z tego pojedynku w naszym serwisie - www.dziennikbaltycki.pl.

Ostatnie lata nie były udane dla reprezentacji Holandii. Teraz drużyna wraca na dużą imprezę i znowu chce błyszczeć. Oranje mają w kim wybierać, ale czy to wystarczy do osiągnięcia sukcesu?

- Głównymi kandydatami do złota są Francja, Belgia i Hiszpania, ale my możemy pokonać każdego. Chciałbym zagrać w półfinale, ale na razie trzeba poradzić sobie z Ukrainą, która ma kilku świetnych zawodników, do tego potrafiła wygrać u siebie w Lidze Narodów z Hiszpanią - powiedział Fran de Boer, selekcjoner reprezentacji Holandii.

Ukraina po raz kolejny wystąpi na dużej imprezie i piłkarze marzą w końcu o sukcesie. Mecz z Holandią pokaże na ile te marzenia mogą stać się realne.