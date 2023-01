Gwiazdy wspominają studniówkę. Jak wyglądały i jak się bawiły na sto dni przed maturą? Doda, Lipińska, Przetakiewicz

Studniówkowe wspomnienia gwiazd

Pierwszy "dorosły" bal to właśnie studniówka. Ostatnia impreza przed czasem intensywnej nauki do egzaminu dojrzałości. W związku z tym, że wypada ona na 100 dni przed maturą, do tego wieczoru przypisuje się bardzo duże znaczenie. Obowiązuje kilkanaście przesądów i tradycji, których przestrzeganie ma zapewnić wysokie wyniki podczas egzaminów.

Każdy ma nadzieję, że studniówka będzie najlepszą imprezą, w jakiej dotychczas uczestniczył. Dziewczęta z tej okazji kupują drogie sukienki lub zlecają uszycie własnej, niepowtarzalnej kreacji. Uczniowie trenują poloneza, niektórzy również walca, którego zatańczą podczas oficjalnej części zabawy. Nie zawsze wszystko idzie jednak zgodnie z planem i studniówka może stać się, zamiast niezapomnianym przeżyciem, przykrym wspomnieniem. Zobaczcie, jak ten wieczór wspominają gwiazdy polskiego showbiznesu.