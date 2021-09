Grzyby na Pomorzu! Wspaniałe zbiory naszych Czytelników. Te zdjęcia mówią jedno: Sezon na grzyby w pomorskich lasach trwa! Kamil Kusier

W pomorskich lasach można znaleźć prawdziwe skarby! Zobaczcie zdjęcia grzybów Czytelników „Dziennika Bałtyckiego” >>> Czytelnicy „Dziennika Bałtyckiego”/Canva Zobacz galerię (49 zdjęć)

Sezon na grzyby na Pomorzu? Zdecydowanie się rozpoczął i, jak pokazują nasi Czytelnicy, warto jeszcze wybrać się do lasu, aby zebrać zapasy na przyszłe przetwory czy też bazę do wigilijnych uszek. Grzyby to też wyśmienity dodatek do bigosu i klasycznego sosu grzybowego z makaronem. W pomorskich lasach można znaleźć prawdziwe skarby! Zobaczcie zdjęcia Czytelników „Dziennika Bałtyckiego”!