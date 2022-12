Groźny wypadek w Malborku 30.12.2022. 4 osoby ranne, w akcji śmigłowiec

Policjanci do tej pory ustalili również, że po potrąceniu dwóch osób opel wjechał na skrzyżowanie, a tam doszło do zderzenia z innymi samochodami. Według informacji ogodz. 15, do szpitali zostały przewiezione cztery osoby. Po jednego z rannych – 28-letniego mężczyznę, który miał przy sobie hulajnogę – przyleciał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Wylądował na drodze krajowej nr 22, nieopodal miejsca wypadku, i chwilę później zabrał poszkodowanego do szpitala specjalistycznego w Gdańsku.