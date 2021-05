Gramy dla Szuta - w niedzielę, 30 maja o godz. 15 na stadionie przy Traugutta w Gdańsku spotkają się byli znakomici piłkarze oraz trenerzy

- Mecz charytatywny to kolejna forma wsparcia i pokazania, że całe środowisko sportowe trzyma kciuki za powrót trenera Marka Szutowicza do zdrowia. Zapraszamy na to wydarzenie wszystkich kibiców piłki nożnej i pasjonatów sportu z całego Trójmiasta i nie tylko. Wierzę, że będzie to bardzo ciekawe piłkarskie widowisko z wieloma emocjami, a wszystkim zawodnikom oraz kibicom na trybunach będzie przyświecał jeden cel: Gramy dla Szuta! - mówi Jacek Jadanowski, prezes Jaguara Gdańsk.

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Organizatorzy proszą jednak, aby chętni - ze względu na ograniczoną liczbę miejsc - nie parkowali samochodów bezpośrednio przed stadionem przy Traugutta.

"Gramy dla Szuta" - zaproszeni piłkarze, trenerzy i goście

Bramkarze: Mateusz Bąk, Piotr Opuszewicz, Krzysztof Słabik, Marek Woźniak.

Zawodnicy z pola: Lech Kulwicki (kapitan), Robert Sierpiński, Piotr Wiśniewski, Sławomir Wojciechowski, Maciej Kalkowski, Marek Zieńczuk, Pęczak Paweł, Tomasz Borkowski, Tomasz Dawidowski, Wojciech Sekuła, Piotr Sekuła, Andrzej Marchel, Marcin Kubsik, Marek Widzicki, Aleksander Cybulski, Karol Rybiałek, Karol Piątek, Dominik Czajka, Tomasz Unton, Krzysztof Brede, Rafał Kaczmarczyk, Paweł Buzała, Sebastian Osmólski, Krzysztof Bąk, Marcin Gąsiorowski, Adam Merchut, Bogdan Lizak, Grzegorz Pawłuszek, Jarosław Bieniuk, Sławomir Matuk, Janusz Duda, Dariusz Głos, Marek Wasicki, Janusz Melaniuk, Wojciech Murawski, Tomasz Motyka, Grzegorz Motyka, Krzysztof Wilk, Jarosław Cieśliński, Krzysztof Rusinek, Wojciech Holcer, Grzegorz Król, Dawid Banaczek, Dawid Pajor, Łukasz Surma, Sebastian Mila.