Gra o miejsce w historii klubu. Arka Gdynia walczy dziś o Puchar Polski. 2.05.2021

Gdynianie tradycyjnie już przy okazji tego typu pojedynków faworytem nie będą. Zmierzą się z Rakowem Częstochowa , czołowym zespołem PKO BP Ekstraklasy , który zapewnił już sobie w tym sezonie co najmniej brązowy medal mistrzostw Polski . Jednak przy okazji poprzednio wygranych pucharów, w 1979 roku w meczu z Wisłą Kraków i 38 lat później z Lechem Poznań , także niewielu ekspertów stawiało na żółto-niebieskich . Współautorami ostatniego z tych triumfów byli zaledwie dwaj aktualni piłkarze Arki Gdynia , kapitan zespołu Michał Marcjanik i klubowa ikona Marcus da Silva . Cała reszta zawodników z obecnego składu ma więc dziś być może jedyną w karierze, olbrzymią szansę, aby na stałe i złotymi zgłoskami zapisać się w historii żółto-niebieskich . Dlatego też mobilizacja w zespole jest olbrzymia. Nikomu nie trzeba dodatkowo przypominać, o co toczyła będzie się walka w Lublinie. Arka Gdynia w przypadku zwycięstwa otrzyma nie tylko potężną jak na realia klubu nagrodę w wysokości pięciu milionów złotych , ale także uzyska prawo gry w przyszłym sezonie w europejskich pucharach.

- Wiemy, jaka jest tradycja, a część zawodników pamięta, jak smakuje zdobycie Pucharu Polski - mówi Dariusz Marzec, trener żółto-niebieskich. - Wiadomo też, jaka jest to radość dla kibiców i co to oznacza dla klubu.

Gdynianie przystąpią do starcia z Rakowem Częstochowa po zwycięstwie w środę 3:2 nad Zagłębiem w Sosnowcu. Ten mecz zostanie na długo pamiętany, gdyż żółto-niebieskim udało się odwrócić losy spotkania, mimo że po nieco ponad kwadransie przegrywali 0:2. Dodatkowo w końcówce pierwszej połowy Daniel Kajzer obronił rzut karny, co dało dodatkowego „kopa” drużynie. Ostatecznie żółto-niebiescy triumfowali i nie ukrywali po końcowym gwizdku sędziego, że mocno podbudowało ich to mentalnie przed finałem Fortuna Pucharu Polski.